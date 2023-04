“Con questo Radio Tour ho visto più te che mi’ madre”, dice uno striscione. Perché tra le fan arrivate in piazza L’Unione Sarda sin dal primo mattino per incontrare Laura Pausini, c’è anche chi è arrivata da Roma per lei. Questo il clima che si respira a Cagliari: la star della musica italiana è ospite negli studi di Radiolina, per l’intervista con i giornalisti Francesco Abate e Francesca Figus (QUI LA NOTIZIA).

«Io son qui dalle sette e un quarto», dice una delle fan, «e non è la prima volta che lo faccio». La prima in assoluto ad arrivare, e infatti se lo è fatta scrivere sulla mano, casomai il diritto di precedenza possa esser fatto valere.

C’è anche chi la insegue da tempo, ma che non è ancora riuscita ad incontrarla. Arriva da Sassari ed è pronta a tutto per lei: c’è da crederle, anche guardando… la sua pelle. Sì, perché tra titoli e testi delle canzoni, tutti i suoi tatuaggi parlano di Laura Pausini.

Immancabili anche le coppie mamma-figlia, in un sodalizio che viene specificato anche in uno striscione: “Mamma e figlia per sempre Pausiniane”.

Entusiasmo alle stelle quando la superstar ha salutato i fan in Piazza L’Unione Sarda. Poi la cantante è arrivata negli studi di Radiolina per l’intervista con i giornalisti Francesco Abate e Francesca Figus: «E inzandusu?» ha detto al microfono.

