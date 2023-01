Via da Sant’Elia. Mentre la politica – e non solo – è concentrata sul maxi finanziamento da 50 milioni chiesto dal Cagliari calcio, la Giunta regionale sposta lo stadio: il nuovo impianto potrebbe sorgere a Su Stangioni, in una grande area disegnata dalle strade statali 554 e 131 Dir a nord della città.

Del progetto spunta anche una simulazione al computer: nella zona, attorno alla Motorizzazione civile, potrebbero trovar posto anche la nuova fiera e altri impianti sportivi, oltre ai parcheggi necessari per servire le strutture.

Nel frattempo in Consiglio regionale aumentano le fibrillazioni della maggioranza: Fratelli d’Italia ha presentato un emendamento alla Finanziaria per stanziare i 50 milioni di euro, mentre il Pd aveva già depositato una proposta per riservare al progetto 30 milioni.

