«Ti descrivevano come un eroe e non capivo perché. Poi ho capito».

Toccante messaggio di Virginia Riva, nipote di Gigi, a tre giorni dalla morte di Rombo di Tuono.

La ragazza, figlia di Nicola, 22 compiuti due giorni prima della scomparsa del nonno, ha affidato a un lungo post su Facebook il suo addio, scritto «con le lacrime agli occhi». Un messaggio che dimostra anche il fortissimo legame tra Rombo di Tuono e i nipoti.

«Ciao nonno, scrivo queste parole con le lacrime agli occhi, lontano da casa. Non riesco ancora a credere che tu non ci sia più. Senza dire una parola mi hai insegnato il rispetto, l’onestà, la perseveranza. Fin da quando sono piccola ci ha stretto un legame così forte, che non tutti magari sono riusciti a capire, e anche se non ci sentivamo tutti i giorni tu c’eri sempre per me. Ti ho sempre ammirato, sei riuscito a far innamorare un intero popolo di te».

Continua: «Quando ero piccola e mi parlavano di te, ti descrivevano come un eroe, la gente si emozionava e non capivo il perché. Ma piano piano, crescendo, sono riuscita a capirlo. Sei una persona così pura, un esempio per tutti, la prova che se uno vuole, può, non importa quali siano le difficoltà che la vita gli mette davanti».

Virginia è «orgogliosa» di poterlo chiamare nonno: «Ma non perché hai segnato tanti gol o perché giocavi a calcio, ma perché sei davvero un esempio per me, spero che i miei figli avranno i tuoi stessi valori e principi e vorrei che le persone seguissero, un po’ di più, il tuo esempio di uomo».

Ora che sei lassù, prosegue la ragazza, «hai trovato finalmente la tua pace e tranquillità, sono felice che sia riuscito a riabbracciare tutta la tua famiglia, che so quanto ti mancasse».

«Ti porterò sempre con me, nel mio cuore – la conclusione -, e so che proteggerai me e tutta la famiglia. Tua Totolina». Con cuoricino finale.

