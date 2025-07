Non fa più paura neppure ciò che resta dei vincoli. Gli interessi sulle rinnovabili sono alle stelle, la Sardegna vive in una sorta di vuoto normativo in cui tutto o quasi può essere permesso. Ma ora si tentano anche altre strade per prendere territorio da mettere “in produzione”.

A Cagliari, ad esempio, c’è chi vorrebbe un maxi parco fotovoltaico di 37 ettari a Sant’Elia, sul Colle di Sant’Ignazio, una delle zone di maggior pregio della città dal punto di vista naturalistico. E a concedere l’area sarebbero i militari.

In Consiglio comunale, dove ricevette parere negativo anche il progetto di un parco eolico on shore nel Golfo degli Angeli, è già stata presentata una mozione, per ora condivisa da tutta l’opposizione. A formularla, il rappresentante del Gruppo Misto Marcello Corrias.

