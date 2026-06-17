Is Mirrionis, una vasca sotterranea contro gli allagamentiIntervento da oltre 3 milioni di euro per la sicurezza della zona
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Sono ufficialmente partiti ieri, con il montaggio delle recinzioni di cantiere, i lavori per mettere in sicurezza dal rischio idrogeologico le aree comprese tra via Abruzzi, via Mandrolisai e via Campeda.
Si tratta, si legge in una nota, di un intervento cruciale per la sicurezza idraulica della zona, con lo scopo di arginare gli allagamenti che colpiscono le zone, in particolare nella via Campeda, in occasione di eventi meteorologici di eccezionale intensità.
Il cuore tecnologico del progetto prevede la realizzazione di una maxi vasca di laminazione del volume di 5.000 metri cubi. L'infrastruttura sotterranea sorgerà in una vasta area attualmente sterrata, situata proprio tra le vie Campeda e Mandrolisai, e avrà il compito di accogliere e trattenere temporaneamente le grandi masse d'acqua piovana.
L'intero intervento comporta un investimento economico di 3 milioni e 390 mila euro.
(Unioneonline)