Prima ha cercato di rubare una bici in via Is Mirrionis a Cagliari, missione fallita. Poi si è spostato nella vicina via Anglona, dove con un coltello ha provato a forzare il quadro di accensione di uno scooter. Niente da fare.

E proprio in quel momento, sabato sera, è stato notato dagli agenti di Polizia, che avevano ricevuto una segnalazione dal Centro Operativo. Lui se n’è accorto, ha buttato a terra il coltello e ha provato ad allontanarsi, ma i poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato.

Protagonista un uomo di 58 anni, che ha anche opposto resistenza e minacciato gli agenti.

Recuperato e sequestrato il coltello, verificati i danni allo scooter, l’uomo è stato portato in Questura e arrestato per tentato furto aggravato e resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.

Il gip ha convalidato l’arresto e disposto la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata