In passato è stato un asilo, poi la sede per attività culturali e, una volta occupato abusivamente, l'abitazione di alcune famiglie, alcune anche della banda di Is Mirrionis.

Ma da circa trent'anni la struttura, nella via con lo stesso nome del quartiere di Cagliari, è in completo stato di abbandono.

La copertura è stata volutamente danneggiata per evitare che potesse essere occupata un'altra volta: da quel momento è diventato il regno di topi, piccioni, blatte e, intorno, area usata come discarica.

Petizioni, interrogazioni, impegni politici e sopralluoghi non sono serviti a nulla.

L’ex asilo di via Is Mirrionis, di proprietà di Area, nel tratto di strada che sbuca proprio davanti alla scuola calcio della Johannes, è sempre lì: l'immagine del degrado.

Nel 2011 si è parlato di una sua demolizione o del suo recupero. Ora gli abitanti chiedono un impegno serio ai politici: che l'edificio venga buttato giù e al suo posto vengano realizzati parcheggi e un parco.

