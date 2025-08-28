Un cumulo di spazzatura che sembra avere il dono dell’immortalità. In via del Timo, nel quartiere cagliaritano di Is Corrias, i sacchi dell’immondizia si moltiplicano giorno dopo giorno: accanto ai rifiuti domestici compaiono vecchi elettrodomestici, sanitari rotti, bottiglie e cartacce di ogni genere. A poco servono le pulizie: il degrado torna puntualmente, ancora più prepotente di prima.

A denunciare la situazione sono i residenti, esasperati da mesi di incuria. «Non ci sono solo rifiuti, la zona è piena di topi», racconta un lettore a UnioneSarda.it. I roditori vengono attirati dal cumulo nascosto sotto una grande pianta di mimose, diventato ormai una discarica a cielo aperto dove si trova di tutto: giocattoli, pannolini, vecchie videocassette, barattoli vuoti, resti di pranzi e cene, bottiglie di birra.

«Non capiamo perché non vengano installate delle telecamere», protesta ancora il residente. «Paghiamo la Tari, e pure salata: meritiamo lo stesso trattamento degli altri quartieri. La zona andrebbe pulita e controllata con frequenza. Qualcuno dovrà pur essere responsabile, spero».

