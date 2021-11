La polizia di Stato ha chiuso una discoteca di Cagliari. L’attività è stata sospesa su disposizione della divisione polizia amministrativa e di sicurezza della Questura.

La decisione che riguarda lo “Skin Club” di via Venturi è arrivata dopo gli accertamenti sulla mancanza delle autorizzazioni previste per lo svolgimento delle attività di somministrazioni di alimenti e di bevande e per le attività di ballo e di intrattenimento.

Nel corso dei controlli, inoltre, gli agenti hanno accertato più violazioni della normativa antiCovid, sugli assembramenti e sull'utilizzo delle mascherine protettive, motivi per i quali il locale è stato anche sanzionato.

I controlli sono stati intensificati dopo l'accoltellamento che si è verificato nella notte dello scorso 15 novembre: all’uscita era rimasto ferito un 20enne cagliaritano. A seguito di un’indagine lampo, la Squadra mobile ha denunciato un 21enne di Decimomannu: evaso dai domiciliari, era andato in discoteca e aveva litigato con la vittima per futili motivi.

