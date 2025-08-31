Invasione di vespe, questa mattina, nel parco dell’ex vetreria di Pirri.

Disposta anche, in via precauzionale, la temporanea chiusura al pubblico.

Sul posto vigili del fuoco e polizia locale oltre al personale specializzato per la rimozione del nido, che al momento non è però stato ancora trovato.

INVASIONE DI VESPE NEL CAGLIARITANO, IL VIDEO:

Video di Mariangela Lampis

