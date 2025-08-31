L’allarme
31 agosto 2025 alle 13:33aggiornato il 31 agosto 2025 alle 13:50
Invasione di vespe, chiuso il parco dell’ex Vetreria di PirriSul posto vigili del fuoco, polizia locale e personale specializzato per la rimozione del nido
Invasione di vespe, questa mattina, nel parco dell’ex vetreria di Pirri.
Disposta anche, in via precauzionale, la temporanea chiusura al pubblico.
Sul posto vigili del fuoco e polizia locale oltre al personale specializzato per la rimozione del nido, che al momento non è però stato ancora trovato.
INVASIONE DI VESPE NEL CAGLIARITANO, IL VIDEO:
