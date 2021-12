“Una donna straordinaria, l’unica italiana ad aver vinto il Premio Nobel per la Letteratura, un grande orgoglio nazionale”. Così il presidente della Camera Roberto Fico a Cagliari per le celebrazioni in Consiglio regionale dei 150 anni dalla nascita di Grazia Deledda. “Una donna che ha raccontato la sua terra in modo straordinario, questa Sardegna struggente e bella, una sorta di prima rivoluzionaria femminista, un esempio per tutti noi”.

La terza carica dello Stato ha anche rassicurato sull'iter del disegno di legge per l'inserimento del principio di Insularità in Costituzione: "La legge è in commissione, sono d’accordo sul fatto questi problemi siano risolti e che questo provvedimento approdi il prima possibile in Aula per la sua approvazione". Via libera prima della fine della Legislatura? "Tanti gruppi sono d’accordo e ci sono senza dubbio buone probabilità per un’approvazione entro la fine della legislatura".

“Assicuro attenzione massima del Parlamento verso le questioni che riguardano le particolari condizioni della Sardegna”, ha aggiunto il presidente della Camera Roberto Fico. “Ne è conferma – ha precisato – l’approvazione al Senato in prima deliberazione del disegno di legge costituzionale, di iniziativa popolare, sull’insularità: il provvedimento è ora all’esame delle commissioni competenti della Camera che ne stanno valutando accuratamente i contenuti”.

Fico ha anche specificato che “in coerenza con il mio ruolo non intendo pronunciarmi sul merito della proposta, ma non posso che condividere l’obiettivo ultimo di assicurare la coesione e la solidarietà sociale e territoriale del nostro Paese, condizioni primarie per rimuovere, in coerenza con il dettato costituzionale, gli squilibri inaccettabili tra le regioni e per favorire l'effettivo godimento dei diritti della persona”.

LA DICHIARAZIONE DI MICHELE COSSA

“Il presidente Fico in occasione della sua prima visita istituzionale in Sardegna ha voluto confermare l’impegno assunto in occasione dell’incontro del 17 novembre”, la dichiarazione di Michele Cossa, presidente della Commissione speciale per l'insularità.

"Lo ha fatto col consueto garbo istituzionale ma sottolineando con chiarezza il valore della riforma costituzionale partita dalla Sardegna, e auspicandone la rapida approvazione”.

"A nome del Comitato promotore – conclude Cossa – esprimo profonda gratitudine al presidente della Camera. Non resta che sperare che - grazie anche all’impegno dei deputati sardi - l’iter in commissione si concluda rapidamente, e che il testo possa rapidamente approdare in aula per il secondo, decisivo passaggio”.

