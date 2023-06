Un obiettivo necessario, quello dell’innovazione tecnologica e delle connessioni veloci, da raggiungere in tempi molto rapidi e in tutte le aree della Sardegna.

Stamattina, al Palazzo Civico di Cagliari, si è tenuto il convegno “Reti ultraveloci, sfide e opportunità nella Regione Sardegna”, dove - alla presenza di rappresentanti della politica regionale e degli stessi operatori della telecomunicazione - si è dibattuto sulla situazione nell’Isola e sulle difficoltà a tutti i livelli da dover colmare.

«Le telecomunicazioni rappresentano, soprattutto per la Sardegna, un’opportunità e una sfida: abbiamo un grosso ritardo di consapevolezza rispetto alle potenzialità tecnologiche che si possono offrire in quest’Isola», segnala il sottosegretario all’innovazione tecnologica Alessio Butti, che si è trattenuto diversi giorni nell’Isola per valutare la situazione. «Ho deciso di riconfigurare la strategia nazionale per la banda ultra larga, che abbiamo presentato ad aprile e che andremo a presentare nel prossimo comitato interministeriale. Redistribuiremo le risorse con la collaborazione degli operatori, delle istituzioni e del territorio, senza il cui sostegno questo Governo non va da nessuna parte. Il 5G in Sardegna c’è in qualche città, ma nelle zone interne e in alcune turistiche no. Serve un salto avanti, al fianco dei territori, e non c’è nessuna evidenza scientifica che il 5G sia nocivo».

Gli investimenti. Sulla banda ultra larga gli investimenti nell’Isola sono di poco superiori ai 550 milioni di euro, al netto dei fondi del PNRR che ne porteranno altri. «Cercheremo di investirli per donare alla Sardegna la connettività necessaria per ospitare il turismo e lanciare economia non strettamente legata a esso», aggiunge Butti. «Senza connessioni veloci non si riesce a fare alcuna transizione digitale, è un’esigenza sentita dalla Pubblica Amministrazione, dai cittadini e dalle imprese», il messaggio di Angelo Borrelli, capo del Dipartimento per la trasformazione digitale.

