Tragedia questa mattina a bordo di un bus del Ctm a Cagliari. Fabio Cavallaro, 51 anni di Elmas, era dipendente del Ctm: faceva l’autista, ma proprio per ragioni di salute aveva lasciato l’incarico per essere trasferito ad altro reparto della stessa azienda. Stamattina si trovava a bordo del mezzo come passeggero, dopo aver firmato le dimissioni dal reparto di Gastroenterologia del Brotzu. Salito sul bus della linea 1 al capolinea dell'ospedale cagliaritano, tre fermate dopo si è sentito male a bordo, si è accasciato ed è morto.

Inutile l’intervento dei medici, che hanno tentato a lungo di rianimarlo ma si sono dovuti arrendere.

Il dramma è avvenuto sotto gli occhi degli altri passeggeri e dell’autista del mezzo che ha fatto scattare l’allarme. Immediato, ma purtroppo inutile, l’arrivo dei medici del 118. Sul posto anche la Polizia. Cavallaro è morto a causa di un infarto.

