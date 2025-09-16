Primo pomeriggio di caos, file e auto a passo d’uomo sulla strada statale 554 in direzione Quartu, dove un incidente stradale ha mandato in tilt la viabilità.

Il sinistro è avvenuto all'altezza dello svincolo per i Corrias e del distributore Pischedda Carburante, causando il blocco totale del traffico e la formazione di lunghe code di veicoli.

Secondo le prime informazioni, l'incidente avrebbe coinvolto quattro auto, ma al momento non sono ancora noti i dettagli sulle cause del tamponamento né l'eventuale presenza di feriti.

I disagi alla circolazione si sono protratti per diverse ore, con rallentamenti segnalati già a partire dalla zona dalla Motorizzazione Civile.

Per chi non volesse trovarsi incolonnato sotto il sole il consiglio è di evitare la zona e utilizzare percorsi alternativi fino al completo ripristino della normale circolazione.

(Unioneonline/Fr.Me.)

© Riproduzione riservata