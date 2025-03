Traffico nel caos all’ingresso di Cagliari per un incidente che vede alcune auto coinvolte, sulla 131 Dir.

I mezzi sono rimasti in mezzo alla carreggiata: il sinistro è avvenuto in territorio di Selargius (quindi a poca distanza dal punto dove è installato l’autovelox spento) e ancora non sono intervenute forze dell’ordine per i rilievi.

La fila di auto parte dall’ingresso del capoluogo per arrivare fino alla Carlo Felice e le ripercussioni si fanno sentire anche sulla 554.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata