Cagliari, i lavori per la nuova rotonda in viale La Plaia congestionano il trafficoGli interventi dovrebbero terminare ai primi di ottobre, quando verrà spento definitivamente il semaforo
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I lavori per la nuova rotatoria all’incrocio tra via Riva di Ponente, viale La Plaia e via Sassari, propedeutica ai lavori di avanzamento della metropolitana leggera, procedono spediti, ma il cantiere avviato una settimana fa in uno degli snodi di accesso al centro più trafficati congestiona non poco il traffico, soprattutto nelle ore di punta.
Dal 9 ottobre, a lavori terminati secondo le disposizioni contenute nell’ordinanza del Comune di Cagliari, nell’intersezione entrerà in funzione una rotonda con percorrenza antioraria; contestualmente sarà spento il semaforo e nell’area interessata dalle modifiche sarà introdotto il limite di velocità di 30 chilometri orari.