Non poteva stare a Cagliari perché destinatario di un foglio di via emesso dal questore all’inizio del mese. Invece i poliziotti, impegnati in un servizio di controllo del territorio, se lo sono visti passare davanti su un monopattino, in viale Sant’Avendrace. Dopo averlo fermato, l’ulteriore scoperta: con se aveva droga.

Per un giovane tunisino non è solo scattato l’arresto: contro di lui è stato anche emesso un decreto di espulsione che lo ha portato, immediatamente, al Cpr di Macomer, in attesa della conclusione delle procedure per il rimpatrio.

Il fermo risale ai giorni scorsi. La perquisizione ha consentito di trovargli addosso 30 grammi fra cocaina e hashish e 250 euro in contanti: somma che è stata collegata alla sua attività di spaccio.

(Unioneonline/E.Fr.)

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