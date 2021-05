Corpo forestale in azione per domare le fiamme di un incendio nell’agro di Cagliari, in località Villa Aresu nella borgata marinara di Giorgino.

Impegnato un elicottero proveniente dalla base di Pula.

Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Cagliari.

Alimentate dal forte

vento di maestrale, le fiamme, da quanto si è appreso, stanno minacciando l'ex sanatorio realizzato nei primi del Novecento.

