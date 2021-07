Notte di superlavoro per i Vigili del fuoco nell’hinterland di Cagliari.

Diversi incendi, alla vegetazione o ad autovetture, hanno tenuto impegnati i pompieri.

Particolarmente preoccupante un rogo in un canneto a Elmas, nei pressi della Sulcitana, dove le fiamme hanno minacciato le case della zona prima che i Vigili del fuoco giungessero a domarle.

A mezzanotte sono intervenute due squadre a Sant’Elia per un incendio appiccato tra masseriezie a cumuli di rifiuti.

Poi è toccato alle auto: due vetture sono andate a fuoco in piazza Antonio Pigafetta a Cagliari, un’altra a Quartu Sant’Elena in via Copernico, dove le fiamme hanno danneggiato altre due macchina e la facciata di un edificio prima che i pompieri riuscissero a spegnerle.

Altri interventi per incendi di vegetazione e sterpaglie sono stati effettuati a Mandas e Iglesias.

E i Vigili del fuoco sono dovuti intervenire anche per un incidente a Cagliari, in via Mercalli, dove un’auto ha perso il controllo e si è ribaltata. Gli occupanti sono finiti in ospedale, ma non sono in pericolo di vita. Sul posto anche la Polizia Locale per gli accertamenti del caso.

