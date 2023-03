Hanno festeggiato la maggiore età in campagna, fuori dalla città, Cagliari, dove 18 anni fa avevano messo la prima pietra di Domus de Luna, la fondazione Onlus nata per assistere e curare bambini, ragazzi e mamme in situazione di grave difficoltà. Un’organizzazione, inventata dal 56enne romano Ugo Bressanello, che in questi anni è considerevolmente cresciuta allargando il ventaglio delle attività strettamente legate all’imprenditoria etica, al riscatto sociale, alla solidarietà con i più fragili.

Stamani sono partiti in circa 200, tra adulti e ragazzi, a bordo di pullman presi a noleggio, verso il Sulcis, per ritrovarsi intorno ai tavoli allestiti in un’azienda agropastorale da cui acquistano periodicamente i prodotti per le comunità e i ristoranti che la fondazione gestisce.

