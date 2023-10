Quando la generosità va oltre i confini e supera anche le difficoltà della guerra. È stata completata con successo una procedura di prelievo di midollo osseo, effettuata a Cagliari grazie a una donatrice volontaria. Quindi un rapido trasferimento che si è poi concluso a Kiev, nei territori flagellati dalla guerra, dove a beneficiare del trapianto di cellule staminali emopoietiche è stato un paziente ucraino.

Il reperimento del donatore e l'organizzazione del trasporto del materiale biologico, come spiegano oggi dalla Asl di Cagliari, sono stati gestiti dal registro Ibmdr.

LA STAFFETTA – La richiesta era partita 3 mesi prima dall'Ukrainian Bone Marrow Donor Registry per una persona bisognosa di un trapianto di midollo che non aveva trovato un donatore compatibile tra i propri familiari.

Come avviene sempre in questi casi, la ricerca è stata estesa a livello mondiale, dato che le possibilità di rintracciare un "gemello genetico" idoneo sono di circa una su 100mila. La compatibilità era stata riscontrata dall'Ibmdr in una donna iscritta al registro regionale della Sardegna, una delle regioni con il tasso di donazione più alto in Italia. A quel punto il centro donatori dell'ospedale Binaghi della Asl di Cagliari ha verificato la disponibilità della donatrice, certificato il suo buono stato di salute e, grazie al consenso confermato dalla donna, è stato possibile procedere al prelievo che è stato eseguito all'Arnas Brotzu di Cagliari.

Proprio dal capoluogo sardo è quindi partita la “staffetta” della solidarietà: la sacca contenente le cellule salva-vita è stata consegnata a un primo corriere del gruppo Time:matters che l'ha scortata fino al checkpoint di Medyka-Shehyni, al confine tra Polonia e Ucraina. Da qui un secondo corriere inviato dal registro ucraino l'ha presa in carico e l'ha recapitata all'ospedale Okhmatdyt di Kiev, dove è stato effettuato il trapianto.

«Sono stati superati i confini tra Stati e popoli diversi - ha affermato il direttore sanitario della Asl di Cagliari Roberto Massazza - Per questo è fondamentale iscriversi al Registro donatori midollo osseo: con un semplice gesto è possibile salvare la vita di tante persone in ogni parte del mondo».

Il Registro Regionale Donatori di Midollo Osseo della Sardegna, attualmente sotto la direzione della professoressa Sabrina Giglio, è nato nel 1987 per volontà del professor Licinio Contu, ematologo e genetista, con lo scopo di creare un registro di donatori volontari che potessero aiutare i pazienti sardi, in attesa di trapianto, che non avevano trovato un donatore familiare.

Con la nascita del Registro Italiano IBMDR, il registro sardo è entrato a far parte della rete dei 17 Registri regionali che coprono tutta la nazione. Nei 36 anni di attività ha iscritto circa 34.000 donatori.

