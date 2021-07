Un manifesto fake sta circolando sui social e sulle chat dei sardi, destando allarme e preoccupazione.

"Sardegna in zona gialla dal 19.07.2021”, recita, con tanto di logo della Regione Sardegna.

Una bufala che può creare anche un danno economico all’Isola che – ancora in zona bianca come tutte le altre Regioni d’Italia – si appresta ad accogliere milioni di turisti.

Sul falso manifesto ci sono anche delle ipotetiche restrizioni molto imprecise che andrebbero a regolare la zona gialla, dato che con l’ultimo decreto del governo molte regole restrittive della vecchia fascia gialla sono decadute.

Il coprifuoco, ad esempio, così come i limiti per gli spostamenti tra Regioni e comuni o il divieto di accogliere clienti all’interno dei ristoranti. Tutte regole che nell’attuale zona gialla non ci sono.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata