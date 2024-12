Perché sono morti Marisa Dessì, 82 anni, e Luigi Gulisano, 79? Un malore contemporaneo? Un avvelenamento?

Resta un giallo il dramma che si è consumato otto giorni fa in via Ghibli, sono ancora sotto sequestro i corpi dell’agente di commercio in pensione e della moglie. Si attende l’esito delle analisi istologiche e tossicologiche, solo dopo i figli Claudio e Davide potranno dare l’ultimo saluto a una coppia molto unita, nella vita e nella morte.

«Manca poco a Natale, condividi questa candela in ricordo di chi passerà questo Natale in cielo», ha scritto sui social Claudio Gulisano, che il 5 dicembre ha trovato i corpi dei genitori.

Tanti i punti interrogativi della vicenda, l’autopsia non è riuscita a chiarire le cause dei decessi. Ha ribadito l’assenza di segni di violenza e fatto emergere problemi all’apparato digerente. I carabinieri hanno sentito parenti e conoscenti, gli esperti del Ris hanno effettuato una serie di prelievi: scatole di farmaci, cibo, altri contenitori e bottiglie.

L'ipotesi di avvelenamento da funghi non è del tutto scartata. Vero che quelli raccolti e consumati dai coniugi erano commestibili, ma perché diventassero tossici bastava fossero entrati in contatto con le spore di altri velenosi. E ad infittire il giallo, a quanto si apprende, ci sarebbe anche la posizione insolita in cui sono stati trovati i corpi.

Ovviamente, per dare il via a tutti questi accertamenti, la Procura ha dovuto aprire un fascicolo contro ignoti.

Tutti i dettagli su L’Unione Sarda in edicola e sull’edizione digitale

© Riproduzione riservata