La sua sfortuna è stata quella di essere stato ripreso in azione dalla videosorveglianza e di essere ben noto ai carabinieri che lo hanno denunciato in stato di libertà per furto con destrezza.

I militari sono intervenuti in largo Carlo Felice per il furto di un borsello con all’interno documenti di identità ed effetti personali che un 71enne aveva momentaneamente lasciato sul suo scooter. Il ladro, un 50enne, si era dato alla fuga ma era stato filmato. Proprio quelle immagini hanno permesso agli inquirenti di riconoscerlo.

(Unioneonline/s.s.)

