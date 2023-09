Matteo Salvini commenta il dramma di viale Marconi, in cui quattro giovani hanno perso la vita oggi all’alba a Cagliari, e coglie l’occasione per rilanciare il disegno di legge sul nuovo Codice della Strada approvato dal Governo e in corso di discussione al Parlamento.

«Tragedie terribili e ingiuste che da genitore vorresti non sentire mai. Mi stringo con commozione alle famiglie, unendomi nella preghiera per i quattro ragazzi scomparsi e per le altre due persone che ancora stanno lottando per la vita», scrive il ministro delle Infrastrutture e Trasporti sui suoi profilo social.

Poi l’augurio che «il Parlamento approvi il prima possibile la nostra nuova legge sulla Sicurezza stradale», perché «ridurre i rischi e salvare vite deve essere una priorità di tutti».

(Unioneonline/L)

