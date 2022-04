Aggressione, sabato sera, nel quartiere della Marina di Cagliari.

Un ragazzino di diciassette anni è stato avvicinato da alcuni sconosciuti in via del Collegio. Con una scusa – “Hai una sigaretta?” – gli stessi hanno poi iniziato ad attaccare briga, minacciando l’adolescente e poi passando alle botte.

Calci, pugni e poi la fuga. Dopo l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno raccolto la testimonianza del 17enne – che a parte qualche livido e lo spavento non è dovuto ricorrere alle cure mediche – dando poi il via alle indagini per risalire ai responsabili.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata