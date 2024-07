C'è il progetto definitivo ed esecutivo della Asl per la riqualificazione della guardia medica di Pirri: è stata mandata la richiesta di un parere alla Sovrintendenza, che dovrà esprimersi entro 60 giorni, quindi presumibilmente a settembre. Se tutto va bene, quindi, in autunno dovrebbero cominciare i lavori di ristrutturazione della sede di via Santa Maria Chiara ed l'anno prossimo il presidio potrebbe tornare al suo posto. La presidente della Municipalità Maria Laura Manca alcuni giorni fa si è recata in via Romagna, dove si trova la guardia medica da più di un anno, e ha avuto rassicurazioni dalla Asl.

«La progettazione è completata», spiega, «la Asl ha messo a disposizione circa 200.000 euro dal suo bilancio. Serve il parere della Sovrintendenza in quanto l'edificio di via Santa Maria Chiara ha più di settant'anni. Una volta avuto l’ok dell’ente si potrà partire con i lavori. Sono in contatto con i funzionari regionali e la Asl, e mi hanno assicurato che i fondi sono stati messi a disposizione e che Pirri avrà di nuovo la sua guardia medica». Manca dice inoltre che poi si cercherà di migliorare anche l'accesso per le persone con difficoltà motoria. L’edificio attualmente è occupato da due famiglie, «questo è certamente un ostacolo di cui mi occuperò una volta avuto il via libera ai lavori».

La lungaggine nell'iter è stata dovuta ai «tempi burocratici per fare il progetto e alle interlocuzioni infinite. Per ora il presidio rimane in via Romagna perché non si è trovata un'alternativa valida a Pirri, ma sono fiduciosa che entro il prossimo anno riavremo la guardia medica».

