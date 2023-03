Due giovani nei guai per il furto avvenuto in una tabaccheria di Iglesias.

Si tratta di un ragazzo di 22 anni originario di Ozieri e residente e Nughedu San Nicolò, con precedenti denunce a carico, e di una ragazza di 19, cagliaritana residente a Domusnovas e incensurata.

Alle 2.30 di notte i carabinieri li hanno fermati in via San Lucifero a Cagliari: erano a bordo di una Citroen C4 segnalata come mezzo utilizzato dagli autori del furto perpetrato ai danni della tabaccheria Granella Alessia di Iglesias.

Nell’abitacolo i militari hanno trovato 5 stecche di sigarette, altri 103 pacchetti, otto confezioni di sigarette elettroniche e altro materiale per fumatori, oltre a 160 euro in monete. Tutto perfettamente riconducibile a quel furto. I ragazzi erano anche in possesso di tre coltelli a serramanico, un coltello tattico, due scalpelli e un martello, mentre nella casa del giovane sono stati rinvenuti altri 16 pacchi di sigarette.

Tutto il materiale è stato sequestrato e i due sono stati deferiti per ricettazione in concorso, porto ingiustificato di armi e guida senza patente. Il 22enne infatti non ha mai conseguito la patente, nonostante ciò era alla guida.

(Unioneonline/L)

