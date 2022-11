È stato identificato il responsabile del furto avvenuto al distributore IP di via Is Mirrionis 193 a Cagliari. I carabinieri di Sant’Avendrace sono arrivati a individuare la persona che, il 24 agosto scorso, aveva portato via 500 euro.

L’uomo, approfittando di un momento di distrazione da parte dell’addetto ai rifornimenti, era entrato nel locale in cui si trova il registrazione di cassa appropriandosi dell’incasso.

Grazie alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza hanno dato un nome a quel volto, trattandosi di persona già conosciuta: un 34enne che è stato denunciato a Selargius per furto aggravato.

