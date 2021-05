Sono stati identificati e denunciati dai Falchi della Squadra Mobile di Cagliari gli autori di un furto avvenuto su un’auto nella notte tra l’11 e il 12 maggio.

Si tratta di un 50enne e di un 35enne finiti nei guai, rispettivamente, per furto aggravato e per ricettazione.

Dalla macchina erano stati portati via una borsa e capi di abbigliamento per un valore di 1.000 euro, una borsetta firmata da una nota casa di moda, del valore di 600 euro, e una valigetta contenente un apparecchio professionale per estetisti del valore di circa 5.000 euro.

Gli agenti hanno visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona e osservato le fasi del furto. Dai fotogrammi hanno riconosciuto un 50enne di Selargius, già noto alle forze dell’ordine, e nel corso di una perquisizione domiciliare è stata recuperata parte della refurtiva, ossia la borsa con i vestiti.

Attraverso altri “frame” i poliziotti hanno riconosciuto anche il ricettatore, un 35enne, che aveva ricevuto il resto della merce.

Tutto ciò che è stato rubato è stato restituito alla proprietaria.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata