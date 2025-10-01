Incidente stradale stamattina sulla statale 195, tra Cagliari e Capoterra, dove si è verificato un frontale all’altezza del km 6-7. Coinvolte tre automobili: si registrano alcuni feriti. Una delle auto è finita fuori strada.

Lo schianto, stando alle prime informazioni, è avvenuto in un tratto di carreggiata ristretta per lavori di sfalcio. La circolazione ha subito fortissimi rallentamenti e, nel corso della mattinata, con la rimozione dei veicoli, ha ripreso il normale corso. Rilievi affidati alla Polizia locale di Cagliari.

