Guidava la Fipe Confcommercio di Cagliari. Ora Emanuele Frongia è stato eletto presidente regionale della Federazione italiana pubblici esercizi: “Un grande traguardo per l’Isola, che formalmente non ha mai avuto una dirigenza per tutto il territorio”, spiega l’imprenditore cagliaritano, che aggiunge: “Le nostre prime azioni sono per chi ha attraversato la pandemia, il dramma dell’occupazione e l’aumento dei prezzi delle materie prime”.

Il direttivo, composto dal vicepresidente Alberto Fois del nord Sardegna, dal consigliere Silverio Canu di Nuoro-Ogliastra e dal consigliere Guido Sangaino di Oristano, rimarrà in carica per cinque anni.

Per tutti, subito testa a trovare modalità di sostegno all’intera categoria, che ora vive momenti drammatici. “Ora possiamo costruire insieme un futuro migliore per il turismo e quindi per i pubblici esercizi”, ha annunciato Frongia, “siamo gli interpreti di ciò che accade quotidianamente nell’Isola, i primi che accolgono i turisti che arrivano in Sardegna attraverso i nostri esercizi commerciali, che portano avanti anche socialità”.

Il mondo della Fipe oggi conta 11mila attività con 22mila lavoratori.

“La collaborazione con altre realtà, associative e non, sarà fondamentale”, aggiunge il neo presidente, “vogliamo essere parte della filiera agricola, perché i prodotti delle nostre campagne finiscono sulle nostre tavole”.

(Unioneonline/EF)

