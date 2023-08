È già polemica sul Poetto Air Show, l’esibizione delle Frecce tricolori prevista sul lungomare cagliaritano per la sera del 20 agosto. A finire nel mirino del gruppo Possibile, in Consiglio comunale, è innanzitutto la spesa che, dati alla mano, si aggira intorno ai 2400 euro per ogni minuto di volo. L’evento, infatti, costerà 60mila euro, ripartiti tra i 40mila messi sul piatto dalla Regione e i 20mila del Comune, derivanti dalle somme che la Fondazione di Sardegna assegna per gli eventi culturali.

«Troviamo assurdo», dicono le consigliere Giulia Andreozzi e Francesca Mulas, «che l'amministrazione comunale spenda 20 mila euro per il volo delle Frecce Tricolori sulla città, considerato che in città ci sono tantissime realtà culturali meritevoli ma non beneficiarie di contributi. Inoltre è incredibile che questa somma finanzi uno spettacolo di appena 25 minuti, con un disagio enorme per i quartieri che si affacciano al Poetto nel mezzo della stagione estiva».

Non solo, perché la manifestazione presenterebbe criticità che andrebbero oltre il portafoglio: «L'idea di portare una manifestazione così rumorosa e inquinante», commentano le consigliere, «a ridosso del Parco naturale di Molentargius, area protetta da una convenzione internazionale sulla tutela delle specie animali, è inaccettabile».

