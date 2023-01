Assoluzione per uno degli episodi di peculato per l’ex parlamentare Roberto Capelli e per l’ex consigliere regionale e oggi sindaco di Guamaggiore Antonio Cappai (noto Nello), prescrizione per le restanti ipotesi di peculato per entrambi e per gli altri imputati Franco Ignazio Sisinnio Cuccu e Sergio Marracini.

Lo hanno deciso i giudici della Corte d’appello di Cagliari accogliendo le richieste del sostituto procuratore generale Michele Incani e riformando la sentenza di primo grado che aveva condannato i quattro ex consiglieri regionali dell’Udc nell'ambito dell'inchiesta sui fondi destinati al gruppo e che ha coinvolto un'ottantina di onorevoli della XIII e XIV legislatura.

In primo grado, il collegio guidato dalla giudice Tiziana Marogna aveva condannato a 2 anni e 4 mesi Capelli e Marracini, e 2 anni e 2 mesi Cuccu e Cappai. Gli imputati erano difesi, tra gli altri, dagli avvocati Guido Manca Bitti, Massimiliano Ravenna e Anna Maria Busia. Dopo una breve camera di consiglio la Corte presieduta da Massimo Poddighe (a altere Giovanni Lavena e Alessandro Castello) ha accolto le richieste del pg Incani e ha pronunciato la sentenza: imputazioni in buona parte prescritte per tutti e quattro e in parte cadute per assoluzione per Capelli e Cappai.

