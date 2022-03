Grave incidente sul lavoro questo pomeriggio nella cucina di un ristorante del quartiere Marina a Cagliari.

Un cuoco di circa 40 anni è stato raggiunto da una fiammata al volto mentre cucinava. Subito soccorso dai colleghi, l’uomo è stato trasportato al Brotzu in codice rosso. Ha riportato ustioni sul 20 per cento del corpo, in particolare in faccia e al petto.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. Dopo i primi soccorsi dei colleghi, subito è giunta sul posto un’ambulanza del 118 per il trasporto in ospedale.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata