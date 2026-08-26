Prima gli atti osceni in piazza Yenne. Poi l’aggressione ai carabinieri. Ieri notte i militari della Sezione Radiomobile del Comando Provinciale di Cagliari hanno arrestato una coppia di ventenni, per i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. I due sono stati anche denunciati per atti osceni in luogo pubblico, aggravati dalla particolarità del luogo.

Nel corso di un servizio ordinario nel centro cittadino, la pattuglia ha notato in piazza Yenne un’auto parcheggiata in modo irregolare. Accanto alla macchina c’era una coppia impegnata in attività che andavano ben al di là del limite delle effusioni consentite nei luoghi pubblici. La successiva richiesta dei documenti ha scatenato la reazione dei due giovani che si sono rifiutati di collaborare prima di scagliarsi contro i carabinieri in modo violento.

L’equipaggio della Gazzella ha bloccato i ragazzi. Nel corso della successiva perquisizione sono stati trovati e sequestrati alcuni grammi di cocaina. Terminati i controlli e ricostruita la vicenda, i due sono stati accompagnati presso gli uffici del Comando provinciale per il completamento delle formalità di rito e trattenuti in custodia in attesa del giudizio con rito direttissimo che si sta svolgendo durante queste ore innanzi all’Autorità Giudiziaria.

(Unioneonline/En.Ne.)

© Riproduzione riservata