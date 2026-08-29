Volare da Cagliari verso Roma e Milano domani e lunedì è come vincere un terno al lotto. Da una ricerca sul sito di Aeroitalia fatta ieri sera, trovare un posto è praticamente impossibile: per Fiumicino, partenza domani, ci sono ancora biglietti disponibili soltanto alle 6 e alle 7.30 del mattino, poi, lista d’attesa in tutti gli altri orari. Lunedì, niente, tutto esaurito.

Per Linate, domani sold out e lunedì qualche disponibilità sul primo volo, alle 6, poi, soltanto liste d’attesa, una condizione che – come si sa – non assicura di salire a bordo, il posto viene assegnato solo se si libererà qualcosa prima della chiusura del volo.

La denuncia

«Dopo i posti introvabili, i voli partiti e rientrati precauzionalmente alla base e il recente episodio del pneumatico danneggiato, per i passeggeri sardi c’è una nuova penalizzazione: la lista d’attesa con perdita del volo già confermato». Lo denuncia Ugo Cappellacci, deputato e presidente della Commissione Affari sociali della Camera. «Il meccanismo previsto da Aeroitalia è paradossale: un passeggero con un posto confermato, per esempio sul volo delle 20, che chiede di essere inserito nella lista d’attesa per quello delle 8 deve rinunciare alla prenotazione già acquisita. Se sul volo precedente non si libera alcun posto, rischia così di non partire né alle 8 né alle 20».

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