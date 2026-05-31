Cagliari, grosso pino crolla su un’auto parcheggiataIl cedimento in viale Sant’Ignazio, strada che ospita alcune facoltà universitarie, per fortuna è avvenuto quando non c’era nessuno
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È l’ennesimo albero che si schianta a terra il pino caduto nella notte in viale Sant’Ignazio a Cagliari. L’ultimo si abbatté a novembre, e per fortuna non c’erano auto né persone nelle vicinanze.
Questa volta la sorte non ha assistito il proprietario della vettura parcheggiata proprio sotto: l’albero si è spezzato in due, abbattendosi sull’auto tra le 23 e le 23.15, a poche decine di metri dall’ingresso della facoltà di Economia. Fortunatamente in quel momento non stava passando nessuno.
Il traffico notturno è stato deviato su via Frate Nicola da Gesturi.
Polizia locale e Verde Pubblico sono intervenuti per la rimozione.