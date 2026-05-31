Cagliari, nebbia in aeroporto: quattro aerei non atterrano, dirottati ad AlgheroI primi voli del mattino fanno rotta verso Fertilia a causa della scarsa visibilità a Elmas
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Quattro voli dirottati ad Alghero per nebbia. Inizia male l’ultima domenica di maggio per i passeggeri che avrebbero voluto raggiungere l’aeroporto di Cagliari: lo scalo, fin dalle prime ore del mattino, è stato avvolto da una fitta cappa di nebbia, come ormai consuetudine in questo periodo dell’anno.
Una condizione meteo che impedisce l’atterraggio nello scalo sulla laguna di Santa Gilla.
Hanno fatto rotta verso il Riviera del Corallo quattro voli Ryanair: arrivavano da Bologna (atteso al Mario Mameli alle 7,10), Torino (7,30), Bergamo (7,30). Già comunicata la deviazione anche per il collegamento da Ciampino, che sarebbe dovuto arrivare a Cagliari alle 7,50.
L’assenza di aeromobili a disposizione in pista ha innescato una serie di ritardi a catena che si ripercuote anche sui voli in partenza. La situazione è destinata a migliorare con il passare delle ore.