Antonello Lai, “Ziu Lai” per tutti, non ce l’ha fatta. Il giornalista cagliaritano si è spento a 68 anni all’ospedale Brotzu, dove era stato ricoverato una decina di giorni fa per un malore. Sempre dalla parte dei più deboli, Lai, giornalista professionista, aveva inventato il format “Zona Franca” su Tcs, dando voce a chi non riusciva a trovare spazio sui giornali, ben prima della nascita dei social. Aveva collaborato anche con il telegiornale di Videolina.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata