Gli obiettivi sono la “valorizzazione e la promozione turistica, commerciale e territoriale” della città. E “il periodo natalizio e del Capodanno costituiscono un momento importante per l'attuazione degli eventi capaci di rappresentare un momento di promozione del territorio”. Per questo il Comune di Cagliari ha deciso di spendere 194.996,80 euro (oltre all’Iva, a fronte di un budget di 214mila) per l’installazione di luminarie nelle strade del commercio del capoluogo.

L’appalto per montaggio e gestione, che inizieranno nei prossimi giorni, è stato affidato alla società che ha presentato l’offerta migliore: è la Pnc Gruppo Cesarano Srl di Nocera Inferiore, che in città ha già prestato servizio.

Un investimento ingente, ma in assessorato al Turismo e Attività produttive, che ha gestito il bando, sanno che i tempi sono di magra. Così nella determinazione che aggiudica i lavori, si precisa che “si è comunque preso atto del particolare clima di difficoltà economica dovuta alla perdurante situazione di guerra e di tensione internazionale, il quale, imponendo progressivamente ai governi nazionali di adottare provvedimenti di restrizione energetica, può avere delle ripercussioni anche sulla possibilità di utilizzo della illuminazione pubblica, ivi comprese le luminarie natalizie”.

Quindi “gli allestimenti, pur mantenendo orientativamente la estensione consueta, dovranno utilizzare fonti luminose a basso consumo (led) e il definitivo

allestimento, l’accensione della illuminazione, gli orari di attivazione delle luminarie saranno subordinati ad eventuali provvedimenti di restrizione energetica sull’utilizzo della illuminazione pubblica”.

(Unioneonline/E.Fr.)

