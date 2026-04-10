Due giornate all'insegna del benessere personale tramite arte, teatro e inclusione: sabato e domenica il Centro studi Artile Sardegna del capoluogo, scuola di artiterapie con sede a La Saletta di via del Sole 9, ospiterà il laboratorio "Artiterapie e integrazione multiculturale" guidato dall'educatore e teatroterapeuta Vito Furio.

Per un totale di dodici ore, sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, poi domenica dalle 9 alle 13, la manifestazione è accreditata al Ministero dell'Istruzione, ed è pensata per esplorare e celebrare la ricchezza delle diversità culturali attraverso il linguaggio universale dell'arte. I partecipanti, messi in complicità e condivisione, impareranno a utilizzare la creatività come ponte tra identità e storie differenti, abbattendo così le barriere interpersonali.

Nell'uso di tecniche espressive diversificate, "Artiterapie e integrazione multiculturale" mira a stimolare la comunicazione non verbale e l'empatia tra i presenti e al di fuori, nella promozione del dialogo fra culture e del senso di appartenenza a una comunità inclusiva, unendo colori, parole e azioni per plasmare un linguaggio comune e spontaneo.

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