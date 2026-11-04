Un arresto a Cagliari e una denuncia a Senorbì nell’ambito dei controlli effettuati dai carabinieri tra il 3 e il 4 novembre. Due episodi distinti, che hanno portato i militari a intervenire in città e nel centro del Parteolla.

A Cagliari, nella mattinata del 3 novembre, i carabinieri sono intervenuti in un locale di via Malta, dove un uomo stava disturbando clienti e dipendenti. Si tratta di un 32enne disoccupato, residente a Sinnai, che si trovava in evidente stato di alterazione psicofisica, riconducibile all’abuso di alcol.

Durante le operazioni di contenimento e identificazione, l’uomo avrebbe rivolto insulti e minacce di morte ai militari, arrivando anche a colpirli con calci e pugni. I carabinieri non hanno riportato lesioni. Il 32enne è stato arrestato con l’accusa di minaccia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Un secondo intervento è avvenuto nelle prime ore del 4 novembre a Senorbì. Durante un controllo stradale, i militari hanno fermato un operaio di 23 anni residente nel paese. Il suo atteggiamento sospetto ha spinto i carabinieri ad approfondire gli accertamenti con una perquisizione del veicolo.

All’interno dell’auto sono stati trovati due coltelli a serramanico, che il giovane non è stato in grado di giustificare. Le armi sono state sequestrate e il 23enne è stato denunciato.

(Unioneonline/En.Ne.)

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