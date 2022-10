L’ennesima lite finita a coltellate in quello che può essere considerato un ghetto a due passi dal centro di Cagliari.

Il portone in ferro grigio separa il degrado dal resto del mondo. Potrebbe chiamarsi hotel disperazione di via Riva di Ponente, a due passi dalla centralissima via Roma, un fabbricato abbandonato diventato una sorta di “discarica sociale” dove trovano rifugio, in condizioni igieniche non certo ottimali, circa 70 disgraziati africani.

Il tugurio è salito per l’ennesima volta agli onori della cronaca nera per l’accoltellamento di venerdì notte.

Avant’ieri la strada a pochi minuti dal cuore del capoluogo è stata illuminata di blu dai lampeggianti di Carabinieri, Polizia e 118, che spesso effettuano blitz a caccia di stupefacenti e clandestini.

