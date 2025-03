Tagliato lo scorso anno lo storico traguardo dei 5 milioni di passeggeri, l’aeroporto di Cagliari viaggia verso un nuovo record nella stagione estiva 2025 che decolla domenica 30 marzo.

Quanto all’offerta è senz’altro la stagione migliore di sempre, con un’offerta che cresce del 7% rispetto al 2024.

I numeri

Oltre 1,4 milioni di posti offerti nei mercati internazionali, 109 collegamenti verso 25 Paesi operati da 39 compagnie aeree, 75 di linea (31 nazionali e 44 internazionali) e 44 operati con voli charter.

L’estate del Mario Mameli offrirà un programma con oltre 26mila voli. Ryanair regina dello scalo cagliaritano, con 21 destinazioni verso 12 Paesi.

Le novità

Si consolida la strategia di espansione nel mercato scandinavo, molto importante per lo sviluppo turistico della Sardegna. Dopo il successo del collegamento con Göteborg, introdotto l'anno scorso, la Summer 2025 vedrà l'attivazione di due nuove rotte strategiche verso due importanti capitali europee: Stoccolma, operata da Ryanair con due voli settimanali, e Copenhagen, servita da SAS con altrettanti voli.

Più voli verso la Gran Bretagna, con British Airways EuroFlyer che servirà l'aeroporto di Londra Gatwick fino a 10 frequenze settimanali. Vueling invece potenzierà di oltre il 20% l'operativo su Barcellona.

Più voli anche sulla rotta Cagliari-Zurigo con il potenziamento della programmazione di Edelweiss che, dopo il successo della rotta operata per la prima volta nella scorsa stagione invernale, prevederà un collegamento giornaliero nei periodi di alta stagione.

Smartwings aumenterà i collegamenti con Praga di oltre il 50% rispetto alla scorsa estate, arrivando a cinque voli settimanali. Austrian Airlines quelli con Vienna di oltre il 25%. Easyjet raddoppierà i collegamenti con Lione, mentre Volotea aumenterà dell'80% i voli per Marsiglia. Anche sul mercato tedesco, Eurowings potenzierà i voli per Stoccarda di oltre il 20%.

In Italia

Sul fronte del mercato domestico, le novità riguardano l'apertura delle nuove rotte per Pescara operata da Ryanair e Catania servita da Aeroitalia, oltre a un significativo aumento dei collegamenti in regime di continuità territoriale. Con Aeroitalia 20 voli al giorno da e per Roma Fiumicino, 16 da e per Milano Linate. Il totale è di oltre mille voli in continuità territoriale.

