Dall’Oristanese a Cagliari con coltello e mazza in auto: denunciatiI due sono stati fermati dalla polizia locale mentre si trovavano a bordo di una Y10
Nella notte una pattuglia della polizia locale di Cagliari ha fermato per un controllo una Y10.
Durante le operazioni di identificazione del conducente e del passeggero, i due hanno cercato di nascondere alcuni oggetti all’interno dell’auto. Movimenti che non sono sfuggiti agli agenti, che hanno deciso di approfondire: sono saltati fuori un coltello a serramanico di grandi dimensioni e una mazza da golf.
Le armi sono state sequestrate e messe a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
I due, O.K. di 39 anni e G.M. di 29, residenti rispettivamente a Oristano e a Cabras, sono stati denunciati a piede libero per il porto abusivo di armi improprie atte ad offendere.
(Unioneonline/E.Fr.)