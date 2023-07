Sono ben 5 le gelaterie di Cagliari premiate da Gambero Rosso nella guida “Gelaterie d’Italia 2023”. Il punteggio assegnato è stato valutato in “coni”, che in questo caso particolare prendono il posto delle più comuni stelle, tanto amate e desiderate dagli chef.

Sul podio della classifica c’è I Fenu Gelateria e Pasticceria, con 3 coni.

«Il lavoro etico e la sostenibilità sono temi molto attuali e di gran moda – scrive la guida –. Fabrizio Fenu e Maurizia Bello ne hanno fatto sin dall'inizio della loro avventura cagliaritana, una filosofia di vita. Qui vengono valorizzate infatti le produzioni artigiane e quasi esclusivamente sarde, fatta eccezione per le materie prime che arrivano da lontano come il cacao: tutto selezionato con grande attenzione alla qualità e alla filiera produttiva. Alla base dei sorbetti ci sono frutta locale abbinata a spezie profumate: il melone bianco della Marmilla con pepe di Timut, il limone di Villacidro della qualità verdello, nel quale la freschezza del succo incontra l'amaro della buccia abbrustolita; il sorbetto alla susina e timo realizzato con frutti di Villa San Pietro. Anche le creme classiche sono di alto livello, mentre le particolarità che portano la Sardegna in ogni assaggio con accostamenti creativi, rendono il gelato di questo luogo di culto una vera esperienza gourmet. Ecco quindi il brebiblu a base di un formaggio erborinato di pecora, la crema alla Vernaccia, il fiore sardo e pere caramellate: gusti arditi ed innovativi che hanno conquistato anche il pubblico oltre oceano».

Seguono, con 2 coni, Chiccheria, Soncini e Gli Stefini Artigiani del Gelato. La prima «è la filiale sarda della nota gelateria di Marina di Grosseto, progetto votato al gelato di alta qualità creato dal mastro gelaterie Manuele Presenti. Da qualche anno, ma solo per la stagione estiva, l’apertura isolana è prevista anche a Villasiumius. Nel capoluogo sardo, invece, l’attività rimane aperta per gran parte dell’anno con un prodotto davvero superlativo. Il locale è molto piccolo e offre unicamente la possibilità del take-away: si può gustare il gelato nelle panchine di fronte all’ingresso o mangiarlo mentre si passeggia nella spaziosa via Dante. Un gelato setoso e cremoso, che gioca tutto su morbidezza e dolcezza. Le creme sono imperdibili: pistacchio senza dubbio, ma anche stracciatella, nocciola e cioccolato strafondente. C’è spazio pure per le tradizioni regionali con la pardula (chiamata torta sarda) e per alcuni gusti super golosi come caramello, arachide salata o ricotta e fichi».

La seconda, Soncini, secondo il Gambero Rosso è il frutto di «una passione che dura da quasi cinquant’anni (l'insegna è nata nel 1977). Al timone Luca e Luisa Soncini che, oltre che appassionati, sono dei veri professionisti del gelato. Nel piccolo laboratorio realizzano un gelato a regola d’arte, con la giusta dose di zucchero, dalla temperatura impeccabile e mantecato a dovere tanto da risultare cremoso e invitante. Ai gusti classici, tra creme e frutta, si sommano alcune riuscitissime proposte più estrose, frutto di accostamenti molto centrati. Come Millevoglie, una crema allo zabaione con caramello, caffè e sfogliatine; S’aranzada omaggio al dolce tipico del nuorese (scorza d’arancia, mandorle e miele), o Malaga con uvetta passita allo zibibbo. Non sono da meno i tradizionali: buonissima la frutta, goloso e mantecato alla perfezione il pistacchio, come anche la nocciola e la stracciatella. Cortesia e disponibilità completano il quadro».

2 coni anche per Gli Stefini Artigiani del Gelato, «una delle prime gelaterie in città a proporre un prodotto di vera fattura artigianale, frutto di materie prime di ottimo livello e provenienti da colture sostenibili. Negli anni la qualità non è cambiata e Gli Stefini rimane un posticino, con più sedi a Cagliari, da tenere sempre in considerazione. In questo periodo sono attivi nel Lungomare Poetto, 41 presso Il Lido e nella nuova gelateria in via Giuseppe Garibaldi, 194. Per scelta i gusti proposti sono pochi, divisi tra creme (a base di latte) e sorbetti (a base d’acqua). In questi ultimi primeggia la frutta che segue alla lettera le stagioni. Buonissima, saporita, dalla consistenza perfetta. Le creme sono avvolgenti, molto vellutate tanto da dare una sensazione zuccherina maggiore, ma l’equilibrio, grazie agli ingredienti, è impeccabile. Da provare zabaione, pistacchio e Cuneo, in cui il cioccolato incontra il rum. Il cioccolato, infine, è proposto anche senza latte, per un gusto 100% autentico».

Chiude la classifica Il Gelato Aresu, con 1 Cono. La gelateria cagliaritana si trova «da diversi anni nel quartiere San Benedetto – si legge nella guida –, non distante dal rinomato mercato. Locale piccolo, ma molto curato e accogliente, con la possibilità anche di sedersi per un buon caffè e alcuni spunti per una colazione. Il gelato è senza dubbio protagonista e viene declinato in diversi gusti che spaziano da quelli classici (a partire dalla frutta) a quelli più particolari che comprendono frutti esotici, creme o accostamenti particolari. Tra questi ultimi, cioccolato, arancia e peperoncino o yogurt, miele e pinoli. Buonissimo poi il gusto cachi, il cioccolato classico o crema pasticcera. Da provare anche alcune tipicità di altre regioni, come il pistacchio di Bronte o la nocciola Igp del Piemonte. Il tutto sempre condito da gentilezza e cortesia».

