Importante riconoscimento del club Cagliari Lions Host alla Brigata Sassari per le attività umanitarie compiute.

I Lions hanno deciso di conferire ai Sassarini il “Riconoscimento per il Servizio Umanitario globale” per le missioni di pace compiute in numerosi teatri di guerra. La cerimonia solenne si terrà il 23 maggio al THotel.

Vengono ricordate le attività di peacekeeping svolte in Bosnia, Iraq, Afghanistan, Libano, ma anche gli aiuti forniti in occasione di calamità naturali come l’alluvione del 2013 a Olbia.

Il riconoscimento sarà consegnato dal presidente di Lions Club Cagliari Host Girolamo Campisi al comandante della Brigata Sassari Giuseppe Bossa. Presente alla cerimonia anche il colonnello Attilio Argese, comandante del 151esimo Reggimento Fanteria Sassari di stanza a Cagliari.

Diversi gli interventi previsti: Andrea Onano ricorderà la nascita e la particolare identità della Brigata, composta quasi esclusivamente da sardi. Gabriele Asunis interverrà sui rapporti tra i club Lions della Sardegna e la Brigata Sassari, nati nel 2014.

I Lions, viene precisato, vogliono celebrare, diffondere e mantenere vivo nella collettività dell’Isola l’immagine e il ruolo della Brigata, che da sempre per i sardi è motivo d’orgoglio. A tal proposito si sono resi protagonisti di numerose attività: la diffusione di materiale didattico sulla storia dei Sassarini nelle scuole, la costituzione di un fondo che ha consentito di assegnare 28 borse di studio ai figli dei Sassarini morti in servizio.

La motivazione del riconoscimento sarà letta dal presidente: «Alla Brigata Sassari per il costante,incessante altruistico impegno prestato al servizio della pace,della tutela della vita umana e dei valori morali e naturali che pongono l’ essere umano al centro del Mondo».

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata