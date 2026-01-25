Un bambino di 21 mesi, in pericolo di vita, è stato trasportato d’urgenza con un volo sanitario da Cagliari a Firenze. Un Gulfstream G650 del 31° Stormo dell’Aeronautica militare, su cui ha viaggiato un’equipe medica insieme alla mamma del bimbo, ha raggiunto l’aeroporto del capoluogo toscano intorno alle 17.30 di ieri.

Il piccolo paziente, residente in un centro dell’Ogliastra, era ricoverato all’ospedale San Michele di Cagliari ma aveva necessità di essere trasferito con la massima urgenza al Meyer, ospedale pediatrico di Firenze ed eccellenza nazionale.

Il volo, come previsto dalle procedure per questo genere di attività, è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato. L’attivazione è avvenuta su richiesta della Prefettura di Cagliari alla sala Situazioni di vertice del comando Squadra aerea di Milano dell’Aeronautica militare, che ha immediatamente interessato il 31° Stormo di Ciampino, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo tipo di missioni.

Effettuate tutte le procedure necessarie dall’equipaggio militare, il G650 è decollato dall’aeroporto di Ciampino alla volta di Cagliari nelle prime ore del pomeriggio, dove il bimbo è stato subito imbarcato insieme alla mamma e a un’equipe medica. Dopo l’atterraggio all’aeroporto di Firenze, un’ambulanza ha provveduto al successivo trasporto verso la struttura ospedaliera per il ricovero.

© Riproduzione riservata