Tentativi di truffa ai danni dei passeggeri Ctm. Lo denuncia la stessa azienda dei trasporti cagliaritana pubblicando lo screen di una pagina Facebook che propone un abbonamento di sei mesi a 2 euro.

«Massima attenzione», lancia l’allarme l’azienda, «si stanno verificando nuovi tentativi di truffa ai danni dell’azienda e, soprattutto, dei nostri passeggeri. In particolare su Facebook si stanno diffondendo messaggi ingannevoli da una pagina che si chiama TRASPORTO PUBBLICO A CAGLIARI, con l’obiettivo di carpire dati personali o proporre falsi abbonamenti a 2 Euro o promozioni non riconducibili in alcun modo a Ctm».

Occhio ai messaggi e ai social network, dunque. L’azienda invita i cittadini a non aderire ad iniziative non veicolate tramite i canali ufficiali, che sono il sito www.ctmcagliari.it, l’app Busfinder, le pagine social ufficiali di Ctm, riconoscibili dalla spunta blu Meta verified e i Ctm Point.

Il presidente Fabrizio Rodin commenta: «Ricordiamo che Ctm non chiede mai dati personali o bancari tramite i social network, messaggi, e-mail o telefonate non verificate. Per segnalazioni o dubbi, è possibile contattare il nostro servizio clienti al numero 800 078 870 o scrivere sul sito segnalazioni.ctmcagliari.it. In caso di truffa, segnalare alla Polizia Postale».

Rodin, ricordando che proteggere la sicurezza dei passeggeri è una «priorità assoluta» dell’azienda, sottolinea che Ctm «si riserva di adire le vie legali contro chiunque danneggi l’immagine dell’azienda e metta a rischio la fiducia dei cittadini».

